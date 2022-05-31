31 мая 2022 г., 11:11
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Замглавы МИД Ирана отправился в Норвегию

Замглавы МИД Ирана отправился в Норвегию

Тегеран, 31 мая. ИРНА — Заместитель министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Али Багери Кани отправился в Норвегию с официальным визитом.

Об этом во вторник дипломат сообщил на своей странице в Twitter.
"После недавних региональных и международных консультаций сегодня отправился в Осло. В повестке дня визита - серьезные и конструктивные обсуждения двусторонних, региональных и международных вопросов", написал Багери в своем Twitter.
Он добавил, что помимо усилий по продвижению национальных интересов, включая отмену незаконных санкций, МИД Ирана также придает особое значение развитию ирано-норвежских связей.
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