Замглавы МИД Ирана отправился в Норвегию

Об этом во вторник дипломат сообщил на своей странице в Twitter.

"После недавних региональных и международных консультаций сегодня отправился в Осло. В повестке дня визита - серьезные и конструктивные обсуждения двусторонних, региональных и международных вопросов", написал Багери в своем Twitter.

Он добавил, что помимо усилий по продвижению национальных интересов, включая отмену незаконных санкций, МИД Ирана также придает особое значение развитию ирано-норвежских связей.

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