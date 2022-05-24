Форум «Каспий 2022» — эффективная площадка для развития Каспийского бассейна

«Форум становится очень эффективной площадкой по принятию стратегических решений по развитию Каспийского бассейна. Ключевой задачей является окончательно определение правового статуса Каспия», сказал губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

«Территория Каспия открывает новые возможности для взаимодействия и международного сотрудничества. В современных реалиях это направление является стратегически важным», сказал глава региона.

По его словам, форум «Каспий 2022: пути устойчивого развития» — уникальный проект Астраханской области, демонстрирующий нашу открытость для трансфера новых инноваций, шаг к решению актуальных задач, стоящих перед регионом и всей страной.

Также с приветственными словами к участникам и гостям в онлайн- и офлайн-формате обратились заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко, президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин, генеральный консул Исламской Республики Иран в г. Астрахани Мехди Акучекиан, консул Туркменистана в Российской Федерации (г. Астрахань) Гуйч Гараев, генеральный консул Республики Казахстан в г. Астрахань (Российская Федерация) Таубалды Балхияулы Умбетбаев.

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