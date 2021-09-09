«Исламская Республика Иран – один из основных партнёров Астраханской области на Каспии. Более 90 % всех грузов, проходящих через порты Астрахань и Оля, следуют именно в иранском направлении. На территории региона успешно функционируют филиал иранского банка «Мир Бизнес Банк» и Торговый дом Ирана. Они, безусловно, играют важную роль в развитии двустороннего сотрудничества», – сказал губернатор Игорь Бабушкин, сообщает пресс-служба главы региона.

Глава региона сообщил, что по итогам его недавнего визита в Иран, который состоялся по приглашению Фонда Исламской Революции «Мостазафан», разработан проект программы развития сотрудничества фонда и правительства Астраханской области.

«Прошу Вашего содействия в согласовании проекта программы с нашими иранскими партнерами», – обратился к Послу Ирана губернатор.

«Уважаемый господин Посол! Наша встреча проходит в преддверии VI Каспийского медиафорума. В этом году он посвящен теме туризма и этнокультурных коммуникаций. Уверен, форум откроет дополнительные возможности для дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества в интересах жителей Астраханской области и Ирана. Хочу отметить, что Исламская Республика Иран является основным внешнеторговым партнером нашего региона, и мы приложим все усилия для наращивания взаимодействия», – подчеркнул глава региона Игорь Бабушкин.

В ходе встречи стороны также обсудили вопросы открытия прямого авиасообщения между Астраханью и Ираном. Кроме того, речь шла о восстановлении Персидского подворья и Персидской мечети в областном центре – оба объекта являются памятниками архитектуры и нуждаются в реставрации.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в России Казем Джалали, говоря о перспективах сотрудничества по транспортно-логистическому и торговому направлениям, отметил, что «Астрахань является сердцем коммуникаций на Каспийском море».