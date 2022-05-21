21 мая 2022 г., 15:01
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Мехди Тареми будет выступать за "Порту" еще один сезон

Мехди Тареми будет выступать за "Порту" еще один сезон

Тегеран, 21 мая, ИРНА – Португальские СМИ сообщили, что иранская звезда ФК "Порту" Мехди Тареми продлит свой контракт еще на один сезон.

Два года назад иранский нападающий подписал 5-летний контракт на сумму 4 млн евро с командой "Порту". Он в этом году избран лучшим игроком португальской премьер-лиги.
Тареми сыграл ключевую роль в недавних победах португальской команды. Футбольный клуб "Порту" находится на первой позиции в таблице и стал чемпионом португальской лиги в этом сезоне.
Ранее Азиатская футбольная конфедерация (АФК) назвала иранского нападающего Мехди Тареми лучшим бомбардиром отборочного турнира чемпионата Азии 2022 года.
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