Мехди Тареми будет выступать за "Порту" еще один сезон

Два года назад иранский нападающий подписал 5-летний контракт на сумму 4 млн евро с командой "Порту". Он в этом году избран лучшим игроком португальской премьер-лиги.

Тареми сыграл ключевую роль в недавних победах португальской команды. Футбольный клуб "Порту" находится на первой позиции в таблице и стал чемпионом португальской лиги в этом сезоне.

Ранее Азиатская футбольная конфедерация (АФК) назвала иранского нападающего Мехди Тареми лучшим бомбардиром отборочного турнира чемпионата Азии 2022 года.

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