19 мая 2022 г., 13:51
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В Иране заявили о сотрудничестве с другими странами по производству разведывательных беспилотников

В Иране заявили о сотрудничестве с другими странами по производству разведывательных беспилотников

Тегеран, 19 мая, ИРНА – Кроме удовлетворения собственных потребностей, Вооруженные силы Ирана могут сотрудничать с другими странами в производстве разведывательных беспилотников. Об этом сообщил официальный представитель ВС Исламской Республики Иран генерал Абольфазл Шекарчи в четверг.

Говоря о недавнем визите начальника Генштаба ВС Ирана генерала Мохаммада Багери в Таджикистан, пресс-секретарь Вооруженных сил заявил, что такие поездки состоятся с целью развития оборонной дипломатии в регионе.
Он назвал сотрудничество в борьбе с организованной преступностью, такой как наркотики, и обмен опытом были обсуждены в ходе визита генерала Багери в Таджикистан.
«Завод по производству иранских беспилотников также открылся в Таджикистане в ходе данного визита. Этот завод только будет производить разведывательные иранские беспилотники», добавил он.
Напомним, 6 мая начальник штаба вооруженных сил Исламской Республики Иран (ИРИ) генерал-майор Мохаммад Багери прибыл в Душанбе (Таджикистан), возглавляя высокопоставленную делегацию для расширения военного сотрудничества с соседней страной.

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