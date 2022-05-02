2 мая 2022 г., 14:53
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Сионистский режим беспомощен перед мощью иранских беспилотников: иранский депутат

Сионистский режим беспомощен перед мощью иранских беспилотников: иранский депутат

Тегеран, 2 мая, ИРНА. Беспилотники иранского производства, используемые движением сопротивления, сделали сионистский режим беспомощным, заявил иранский депутат Абольфазл Абу-Тораби в понедельник.

Он в интервью ИРНА заявил, что Исламская Республика Иран является одной из четырех держав в мире, производящих беспилотники, добавив, что сионисты направили 41 военный самолет для идентификации двух беспилотников движения сопротивления.
Представитель иранского парламента добавил, что наша страна сегодня произвела 59 типов беспилотников, в том числе летательный аппарат, способный пролететь 4000 километров.
Что касается результатов самодостаточности в производстве беспилотников, он отметил, что беспилотники могут играть роль боевых самолетов в реальных условиях.
Напомним, палата представителей США ратифицировала антииранский проект, чтобы принять меры против оборонной мощи Ирана. 424 американских законодателей проголосовали за этот законопроект, а 2 против. Проект «Закон об остановке иранских дронов (SIDA)» требует одобрения Сената и подписи президента Соединенных Штатов, чтобы стать законом.

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