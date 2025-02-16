16 февр. 2025 г., 13:51
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Володин: Происходящее в Мюнхене показало, что ЕС ждут серьезные изменения

16 февр. 2025 г., 13:51
??????? ID: 85752729
Володин: Происходящее в Мюнхене показало, что ЕС ждут серьезные изменения

Тегеран, 16 февраля. ИРНА — Евросоюз, его международные институты, включая парламентские, ожидают серьезные изменения. Они будут происходить болезненно, сопровождаясь конфликтами и кризисами, но эти изменения неизбежны, заявил 16 февраля председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя завершающуюся в Мюнхене конференцию по безопасности, передает Парламентская газета.

Выводов из происходящего на Мюнхенской конференции, по его словам, можно сделать несколько. Первый состоит в том, что нынешняя европейская политическая элита по большей части, понаделав множество ошибок и приняв вредные решения, прежде всего для своих стран, пытается самосохраниться, цепляясь за власть любыми способами, и выглядит при этом очень жалко и неубедительно.

«Второе. Коллективные институты Евросоюза в лице их руководителей не понимают, что происходит в мире, показали свою некомпетентность и неадекватность. Третье. Ранее задававшие тон на правах принимающей стороны руководители Германии не смогли внести предложения, которые бы объединили всех. Договорившись до введения чрезвычайного положения для своей страны», — написал Володин в своем аккаунте в соцсетях.

Все последующие заявления, сделанные лидерами европейских стран, показали, что Вэнс, занявший пост вице-президента США в команде Дональда Трампа, вызвал у них лишь приступ раздражения и злости, но это неудивительно, так как они поддерживали другого кандидата на выборах, указал председатель Госдумы.

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