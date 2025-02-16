Володин: Происходящее в Мюнхене показало, что ЕС ждут серьезные изменения

Выводов из происходящего на Мюнхенской конференции, по его словам, можно сделать несколько. Первый состоит в том, что нынешняя европейская политическая элита по большей части, понаделав множество ошибок и приняв вредные решения, прежде всего для своих стран, пытается самосохраниться, цепляясь за власть любыми способами, и выглядит при этом очень жалко и неубедительно.

«Второе. Коллективные институты Евросоюза в лице их руководителей не понимают, что происходит в мире, показали свою некомпетентность и неадекватность. Третье. Ранее задававшие тон на правах принимающей стороны руководители Германии не смогли внести предложения, которые бы объединили всех. Договорившись до введения чрезвычайного положения для своей страны», — написал Володин в своем аккаунте в соцсетях.

Все последующие заявления, сделанные лидерами европейских стран, показали, что Вэнс, занявший пост вице-президента США в команде Дональда Трампа, вызвал у них лишь приступ раздражения и злости, но это неудивительно, так как они поддерживали другого кандидата на выборах, указал председатель Госдумы.