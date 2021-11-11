11 нояб. 2021 г., 23:26
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News Code: 84537877
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КСИР: иранские дроны стали занозой в боку врагов

КСИР: иранские дроны стали занозой в боку врагов

Тегеран, 11 ноября, ИРНА - Командующий ВВС Корпуса стражей исламской революции Амир-Али Хаджизаде, заявив, что иранские беспилотники стали занозой в боку врагов.

«Когда-то нашей проблемой были ракеты, сегодня наша проблема - не ракеты, сегодня наша проблема заключается в других областях, которыми мы должны заниматься, и каждая группа молодых людей активна в группе», - отметил он.

«Тот факт, что враги говорят, что мы должны вести переговоры о ракетах или что беспилотные летательные аппараты Исламской Республики стали занозой в боку врагов, и что они должны их ограничивать, показывает нашу силу. В течение многих лет усилия врагов в области эмбарго на поставки оружия не увенчались успехом. Нам не разрешили импортировать, и сегодня они бойкотируют нас за то, что мы не экспортируем», - заключил он.

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