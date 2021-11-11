КСИР: иранские дроны стали занозой в боку врагов

«Когда-то нашей проблемой были ракеты, сегодня наша проблема - не ракеты, сегодня наша проблема заключается в других областях, которыми мы должны заниматься, и каждая группа молодых людей активна в группе», - отметил он.

«Тот факт, что враги говорят, что мы должны вести переговоры о ракетах или что беспилотные летательные аппараты Исламской Республики стали занозой в боку врагов, и что они должны их ограничивать, показывает нашу силу. В течение многих лет усилия врагов в области эмбарго на поставки оружия не увенчались успехом. Нам не разрешили импортировать, и сегодня они бойкотируют нас за то, что мы не экспортируем», - заключил он.