Иран осудил неподобающее обращение США с мигрантами, включая иранских граждан

Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи сегодня утром, подчеркнув важность соблюдения международных норм в отношении обращения с мигрантами, назвал жестокое и негуманное обращение с иранскими гражданами неприемлемым. Он заявил, что Министерство иностранных дел, в рамках своих законных обязанностей, приложит все усилия для защиты прав иранских граждан. По его словам, соответствующие инструкции были направлены в Бюро по защите интересов Исламской Республики Иран в Вашингтоне, а также в другие дипломатические и консульские представительства Ирана в Южной Америке для оказания необходимой помощи соотечественникам, депортированным из Соединённых Штатов.

«Иран является родиной всех иранцев, и наши соотечественники могут свободно возвращаться на родину и передвигаться по стране», - отметил иранский дипломат.