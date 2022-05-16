Сборная Ирана по дзюдо отправится в Россию

Мужская сборная Ирана по дзюдо 14 июня отправится в Санкт-Петербург, чтобы присутствовать на турнире с участием Сербии и России.

Спортсмены в весовых категориях 66 кг, 73 кг, 81 кг, до 90 и +90 кг в состав сборной Ирана будут выступать на турнире.

Иранская федерация по дзюдо ожидает окончательного решения Верхового суда спорта, чтобы избавиться от дисквалификации. Сборная Ирана по дзюдо отстранена от международных спортивных мероприятий до сентября 2023 года.

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