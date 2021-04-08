Иранские дзюдоисты завершили свою работу на Азиатском турнире

По данным ИРНА, чемпионат Азии по дзюдо стартовал во вторник в Бишкеке с участием 195 дзюдоистов из 30 стран.

Сборная Ирана участвовала в турнире с пятью дзюдоистами, но только Мохаммад Мохаммади Бариманлоо выиграл пятый титул.