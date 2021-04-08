8 апр. 2021 г., 13:14
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Иранские дзюдоисты завершили свою работу на Азиатском турнире

Иранские дзюдоисты завершили свою работу на Азиатском турнире

Тегеран, 8 апреля, ИРНА - Иранские дзюдоисты заняли пятое место на чемпионате Азии.

По данным ИРНА, чемпионат Азии по дзюдо стартовал во вторник в Бишкеке с участием 195 дзюдоистов из 30 стран.

Сборная Ирана участвовала в турнире с пятью дзюдоистами, но только Мохаммад Мохаммади Бариманлоо выиграл пятый титул.

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