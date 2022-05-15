Байрамов подчеркнул необходимость участия иранских компаний в восстановлении Карабаха

Министры иностранных дел Ирана и Азербайджана Хоссейн Амир Абдоллахиян и Джейхун Байрамов в субботу по телефону обсудили развитие сотрудничества между двумя странами в различных уровнях.



Амир Абдоллахиян в этом телефонном разговоре назвал расширение политических отношений совместной миссией ведомств двух стран. Указав на встречу президентов Ирана и Азербайджанской Республики в прошлом году, министр отметил, что реализация уже достигнутых соглашений стоит в повестке дня Тегерана и Баку.



Глава внешнеполитического ведомства Ирана также назвал проведение межгосударственной комиссии по экономическому, торговому и гуманитарному сотрудничеству в Баку одним из важных последних событий в развитии двусторонних отношений. Он также выразил надежду, что предстоящий саммит спикеров парламентов Организация экономического сотрудничества послужит дальнейшему укреплению ОЭС.



Джейхунов также выразил готовность Азербайджанской Республики к расширению политических связей двух стран и продолжению политических контактов. Азербайджанский министр назвал участие иранских компаний в восстановлении Карабаха важным шагом в данном направлении.

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