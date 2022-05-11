Раиси: Иран приветствует усилия по укреплению отношений между Тегераном и Брюсселем

Президент Раиси сказал, что обе страны развивают свои дипломатические отношения, основанные на принципах взаимного уважения и взаимной выгоды, добавив, что Исламская Республика Иран приветствует усилия по укреплению и расширению связей между Тегераном и Брюсселем.

Касаясь имеющихся у двух стран хороших направлений и возможностей для повышения уровня взаимодействия, Президент добавил, что реализация потенциальных возможностей в двусторонних отношениях также может стать хорошей почвой для наращивания сотрудничества между двумя странами.

Отметив долгую и позитивную историю отношений между двумя странами и охарактеризовав эти отношения как важные для Бельгии, Премьер-министр Бельгии выразил надежду, что процессу расширения отношений и взаимодействия с Исламской Республикой будут способствовать официальные лица двух стран.

Премьер-министр Бельгии заявил, что Бельгия стремится укрепить двусторонние отношения Ирана, особенно в торгово-экономической и консульской областях.

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