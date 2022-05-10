Иран входит в топ-5 стран по производству наборов для скрининга новорожденных

Эслами заявил об этом сегодня на церемонии открытия проекта по производству наборов для скрининга нарушений обмена веществ у новорожденных во вторник.

Он еще сказал, что благодаря усилиям иранских ученых в ОАЭИ и сотрудничеству Центра развития технологий Университета Азад в провинции Маркази страна приобрела кислород-18 наряду с производством тяжелой воды в молекулярной инженерии.

«Кислород-18, который является естественным и стабильным изотопом кислорода, был получен иранскими исследователями на основе исследований. Иранцы достигли того, что могут производить наборы для скрининга новорожденных детей», - добавил он.

Проект занял один год, сказал он, отметив, что «иранские исследователи потратили дополнительные усилия, поэтому сегодня иранский народ может использовать наборы для диагностики нарушений обмена веществ у младенцев при рождении».

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