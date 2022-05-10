В Тегеране открылась выставка "INOTEX 2022"

INOTEX 2022 — платформа для общения технических экспертов, производителей-инноваторов в сфере цифровой техники и предпринимателей.
Эта выставка проходит на площадке Pardis Technology Park площадью 5000 метров с присутствием 400 иранских инновационных компаний, стартапов, акселераторов, технологических компаний, расположенных в технопарках, чтобы представить новейшие продукты и технологические услуги для посетителей.
За последние 10 лет более 2250 иранских и иностранных компаний и стартапов приняли участие в данной выставке и 80 тыс. человек посетили это мероприятие.
Тегеран, 10 мая, ИРНА - 11-я выставка инноваций и технологий (INOTEX 2022) с участием 400 инновационных компаний и стартапов во вторник открылась в Тегеране.
INOTEX 2022 — платформа для общения технических экспертов, производителей-инноваторов в сфере цифровой техники и предпринимателей.
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