10 мая 2022 г., 13:09
Journalist ID: 2390
News Code: 84747704
0 Persons
T T

Tags

В Тегеране открылась выставка "INOTEX 2022"

В Тегеране открылась выставка "INOTEX 2022"

Тегеран, 10 мая, ИРНА - 11-я выставка инноваций и технологий (INOTEX 2022) с участием 400 инновационных компаний и стартапов во вторник открылась в Тегеране.

INOTEX 2022 — платформа для общения технических экспертов, производителей-инноваторов в сфере цифровой техники и предпринимателей.
Эта выставка проходит на площадке Pardis Technology Park площадью 5000 метров с присутствием 400 иранских инновационных компаний, стартапов, акселераторов, технологических компаний, расположенных в технопарках, чтобы представить новейшие продукты и технологические услуги для посетителей.
За последние 10 лет более 2250 иранских и иностранных компаний и стартапов приняли участие в данной выставке и 80 тыс. человек посетили это мероприятие.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram
 

Tags

Похожие новости

Your Comment

You are replying to: .
captcha