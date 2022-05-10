3000 иранских выпускников вернулись на родину

Говоря о развитии условий обучения в Иране, Саттари отметил, что в настоящее время 95% лабораторного оборудования производится собственными исследователями в стране.

Он отметил, что Иран стремится экспортировать технологию в страны СНГ, южные, восточные и африканские страны.

Ранее глава национального Центра мониторинга миграции Бахрам Салавати заявил, что развитие стартапов и рабочие места в сфере интернет-бизнеса создали условия для возвращения иранских выпускников на родину.

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