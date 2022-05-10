3000 иранских выпускников вернулись на родину

Говоря о развитии условий обучения в Иране, Саттари отметил, что в настоящее время 95% лабораторного оборудования производится собственными исследователями в стране.
Он отметил, что Иран стремится экспортировать технологию в страны СНГ, южные, восточные и африканские страны.
Ранее глава национального Центра мониторинга миграции Бахрам Салавати заявил, что развитие стартапов и рабочие места в сфере интернет-бизнеса создали условия для возвращения иранских выпускников на родину.
Тегеран, 10 мая, ИРНА – 3000 иранских выпускников, 450 из которых учились в лучших университетах мира, вернулись на родину. Об этом заявил вице-президент Ирана по научным вопросам Сурена Саттари в понедельник.
Говоря о развитии условий обучения в Иране, Саттари отметил, что в настоящее время 95% лабораторного оборудования производится собственными исследователями в стране.
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