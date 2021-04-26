500 иранских исследователей вернулись в Иран

С 2015 года более 500 иранских исследователей, выпускников ведущих университетов мира, в рамках программы сотрудничества с иранскими экспертами и предпринимателями, вошли в научный состав лучших вузов страны.

Несмотря на вспышки коронавируса, более 300 иранских выпускников из 200 ведущих вузов мира, начали сотрудничество с иранскими университетами в прошлом году.