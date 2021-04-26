26 апр. 2021 г., 15:42
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News Code: 84309574
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500 иранских исследователей вернулись в Иран

500 иранских исследователей вернулись в Иран

Тегеран, 26 апреля, ИРНА - 500 иранских исследователей, выпускников ведущих университетов мира, вернулись домой, чтобы передать свои знания и опыт вузам страны.

С 2015 года более 500 иранских исследователей, выпускников ведущих университетов мира, в рамках программы сотрудничества с иранскими экспертами и предпринимателями, вошли в научный состав лучших вузов страны.
Несмотря на вспышки коронавируса, более 300 иранских выпускников из 200 ведущих вузов мира, начали сотрудничество с иранскими университетами в прошлом году.

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