Посольство Ирана в Киеве призвало иранских граждан покинуть Молдову

«В связи с продолжающейся войной на Украине и возможностью ее распространения на Приднестровский регион Республики Молдова мы призываем всех граждан Ирана, проживающих в этом регионе, покинуть его как можно скорее», - говорится в заявлении посольства Ирана на Украине.

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