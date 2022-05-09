Посольство Ирана в Киеве призвало иранских граждан покинуть Молдову

«В связи с продолжающейся войной на Украине и возможностью ее распространения на Приднестровский регион Республики Молдова мы призываем всех граждан Ирана, проживающих в этом регионе, покинуть его как можно скорее», - говорится в заявлении посольства Ирана на Украине.
Тегеран, 9 мая, ИРНА - Посольство Ирана в Киеве призвало всех граждан Ирана, проживающих в Республике Молдова, покинуть страну в связи с текущими событиями на Украине.
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