9 мая 2022 г., 13:58
Journalist ID: 2388
News Code: 84746440
0 Persons
T T

Tags

Состоится первое заседание совместного политического комитета Ирана и Катара, заявил посол Ирана

Состоится первое заседание совместного политического комитета Ирана и Катара, заявил посол Ирана

Тегеран, 9 мая, ИРНА - Первое заседание совместного политического комитета Ирана и Катара состоится под председательством заместителя МИД Ирана по политическим вопросом. Об этом заявил посол Ирана в Катаре Хамидреза Дехани.

Ссылаясь на визит Эмира Катара в Иран в ближайшем будущем посол в Твиттере написал: «после подписания соглашений о совместном политическом сотрудничестве между МИД Ирана и Катара в недавнем визите президента Ирана в страну завтра состоится первое заседание совместного политического комитета Ирана и Катара под председательством заместителя МИД Ирана по политическим вопросом Али Багери».

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram

Tags

Похожие новости

Your Comment

You are replying to: .
captcha