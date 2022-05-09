Состоится первое заседание совместного политического комитета Ирана и Катара, заявил посол Ирана

Ссылаясь на визит Эмира Катара в Иран в ближайшем будущем посол в Твиттере написал: «после подписания соглашений о совместном политическом сотрудничестве между МИД Ирана и Катара в недавнем визите президента Ирана в страну завтра состоится первое заседание совместного политического комитета Ирана и Катара под председательством заместителя МИД Ирана по политическим вопросом Али Багери».
Тегеран, 9 мая, ИРНА - Первое заседание совместного политического комитета Ирана и Катара состоится под председательством заместителя МИД Ирана по политическим вопросом. Об этом заявил посол Ирана в Катаре Хамидреза Дехани.
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