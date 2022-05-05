Глава КСИР: ОМП нет места в исламской логике

Об этом заявил в четверг главнокомандующий Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) генерал-майор Хоссейн Салами.
"Ядерному оружию нет места как средству массового поражения в исламской логике. Такая логика противостояния врагу неприемлема в исламе", заявил Салами.
"Верховный лидер встает перед лицом великих держав, обладающих ядерным оружием, и запрещает оружие массового уничтожения в соответствии с божественными аятами", подчеркнул он.
Тегеран, 5 мая. ИРНА — Оружию массового поражения нет места в логике ислама по приказу Верховного лидера исламской революции аятоллы Али Хаменеи это утверждение не тактика, а приказ ислама.
Об этом заявил в четверг главнокомандующий Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) генерал-майор Хоссейн Салами.
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