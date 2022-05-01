Самка гепарда родила три детеныша в Иране

Три детеныша родила самка гепарда в Иране. Обычно в неволе рождаются 3-4 детеныша. Мать и детеныши в настоящее время чувствуют себя хорошо.

Саладжеге отметил, что команда ветеринаров сделали иранской самке кесарево сечение.

Глава организации по охране окружающей среды Ирана выразил надежду на увеличение популяции гепардов в неволе, а затем и в полуневоле, что очень поможет в сохранении таких исчезающих генов.



Напомним, это первый случай в мире, когда азиатский гепард естественным образом в неволе зачал и родил детеныша.

Иран — это последняя страна, в которой остались особи подвида Acinonyx jubatus venaticus, широко известного как азиатский гепард. Угроза исчезновения их популяции возникла из-за истребления зверей охотниками. ДНК анализ показал, что эти азиатские гепарды являются ветвью гепардов, живших в Африке 30 000 лет назад. Гепарды прежде были распространены в 44 странах Африки, но сейчас они встречаются только в 29 странах. Исторически они также обитали по всей юго-восточной и центральной Азии, но сейчас их можно встретить только в Иране. Ученые полагают, что гепардов Ирана должны взять под охрану, чтобы сберечь их от вымирания.

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