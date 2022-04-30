Детеныши иранского гепарда вскоре появятся на свет

Он отметил, что физические признаки указывают на то, что самка определенно беременна, выразив надежду, что у нее будут успешные роды.

По его словам, в случае успеха это первый случай в мире, когда азиатский гепард естественным образом в неволе зачал и родил детеныша.

«Если детеныши останутся здоровыми, мы сможем содержить популяцию гепардов в полувольном условиях, что очень поможет сохранить гены этого исчезающего вида», добавил он.

Популяция иранских гепардов сегодня насчитывает всего 20 особей в 7 провинциях страны.

Иран — это последняя страна, в которой остались особи подвида Acinonyx jubatus venaticus, широко известного как азиатский гепард. Угроза исчезновения их популяции возникла из-за истребления зверей охотниками. ДНК анализ показал, что эти азиатские гепарды являются ветвью гепардов, живших в Африке 30 000 лет назад. Гепарды прежде были распространены в 44 странах Африки, но сейчас они встречаются только в 29 странах. Исторически они также обитали по всей юго-восточной и центральной Азии, но сейчас их можно встретить только в Иране. Ученые полагают, что гепардов Ирана должны взять под охрану, чтобы сберечь их от вымирания.

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