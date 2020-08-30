Сохранение иранского гепарда - главный приоритет Организации по охране окружающей среды

Этот вид вымер в азиатских странах, таких как Саудовская Аравия, Ирак, Индия и Пакистан, и теперь обитает только в Иране, и по этой причине его называют иранским гепардом.

Сегодня, с развитием промышленности и городов, область дикой природы, включая гепардов, сужается, потому что люди входят в свои среды обитания с полным эгоизмом, поэтому гепардам больше нет места, где можно было бы спокойно. Разрушение среды обитания, добыча полезных ископаемых, строительство дорог и пастушьи собаки являются одними из факторов, угрожающих жизни этих ценных видов.

С другой стороны, размножение гепардов очень чувствительно и сложно по сравнению с другими видами этого семейства, что является еще одной причиной того, что этот ценный вид находится под угрозой исчезновения. Конечно, Агентство по охране окружающей среды всегда делает упор на естественное сохранение и воспроизводство, учитывая важность методов. Конечно, из-за важности темы такие методы, как размножение в неволе и искусственное оплодотворение, также находятся на повестке дня.

Заместитель министра окружающей среды и биоразнообразия Агентства по охране окружающей среды Киюмарс Калантари также заявил, что «первым приоритетом Агентства по охране окружающей среды в сохранении видов животных, особенно азиатских гепардов, является основная среда обитания, и все усилия организации, государственного сектора и экологов, а также всех тех, кто любит природу и биоразнообразие в Иране, направлены на предотвращение окончательного исчезновения этих видов животных».

«Гепард - очень ценный вид, находящийся под угрозой исчезновения, поэтому, если это игнорировать, его наверняка постигнет участь иранского льва и Мазандаранского тигра. Соответственно, Организация по охране окружающей среды выделила 7 провинций, где находится среда обитания гепарда. Мы не стремимся к разведению гепардов в неволе, но мы неизбежно должны использовать механизм управления вмешательством для защиты и возрождения видов, которым угрожает серьезная опасность исчезновения», - добавил он.

«На национальном уровне гепард рассматривается как своего рода «флаг», который, к сожалению, находится под большой угрозой исчезновения. Конечно, не только в Иране, но и во всем мире гепард находится под угрозой, но части нашей страны является единственным убежищем азиатского гепарда», - заключил он.

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