Министр обороны КНР прибыл в Тегеран с визитом

Генерал Фэнхэ сегодня встретится со своим иранским коллегой генералом Мохаммадом Резой Аштиани в столице Ирана.
Он также планирует встретиться с иранскими официальными лицами, чтобы обсудить последние международные и региональные события и пути развития отношений Вооруженных сил двух стран.
Тегеран, 27 апреля, ИРНА – Министр обороны КНР Вэй Фэнхэ во главе высокопоставленной военной делегации в среду прилетел в Тегеран.
Генерал Фэнхэ сегодня встретится со своим иранским коллегой генералом Мохаммадом Резой Аштиани в столице Ирана.
Похожие новости
-
Министр обороны КНР посетит Тегеран с визитом
Тегеран, 26 апреля, ИРНА – Министр обороны КНР Вэй Фэнхэ во главе высокопоставленной военной…
-
Глава МИД Ирана отметил конструктивную роль Китая, России и евротройки на переговорах в Вене
Тегеран, 7 апреля. ИРНА — Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что…
Your Comment