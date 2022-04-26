Предложение на строительство электростанции в Ливане еще стоит в повестке дня, заявил Саид Хатибзаде

Хатибзаде, реагируя на события в Ливане и проблему дефицита электроэнергии в стране, сегодня в ответ на вопросы журналисты сказал, что предложение Ирана на строительство электростанции в Ливане все еще на столе, но пока ответа нет со стороны Ливана.

По его словам, Иран продолжает обсуждать этот вопрос с ливанскими чиновниками и даже глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян лично следит за этим вопросом.

«Мы готовы использовать наш частный сектор и государственный в обеспечении электроэнергии Ливана и решить эту проблему навсегда. Но, хотя Ливан приветствовал наше предложные, еще не предпринимал практических шагов в этом отношении», - отметил он.

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