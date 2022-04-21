В Иране арестовали трех агентов "Моссада"

Об этом сообщили в среду в управлении разведки провинции Систан и Белуджистан.
Согласно данным разведки провинции Систан и Белуджистан, арестованные пытались передать секретные данные и документы.
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