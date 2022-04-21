В Иране арестовали трех агентов "Моссада"

Тегеран, 24 апреля, ИРНА – Появились новые доказательства поддержки американских спецслужб на усиление террористов ДАИШ (ИГИЛ) на границе с Иорданией в районе Эт-Танфа и на восточном берегу Евфрата на границе с Ираком. Об этом сообщает Sputnik.