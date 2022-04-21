21 апр. 2022 г., 11:11
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News Code: 84727152
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В Иране арестовали трех агентов "Моссада"

В Иране арестовали трех агентов "Моссада"

 Тегеран, 21 апреля. ИРНА — Силы безопасности Исламской Республики Иран арестовали трех человек, занимавшихся незаконной деятельностью в интересах израильской разведки "Моссад".

Об этом сообщили в среду в управлении разведки провинции Систан и Белуджистан.

Согласно данным разведки провинции Систан и Белуджистан, арестованные пытались передать секретные данные и документы.

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