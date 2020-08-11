В Иране ликвидировали пять сетей шпионов

"В результате сложной работы, проведенной спецслужбами Исламской Революции, были обнаружены пять сетей шпионов. Арестованные шпионы связаны с иностранными спецслужбами ЦРУ, Моссада и ряда европейских стран", говорится в сообщении, опубликованном министерством разведки ИРИ.

В нем отмечается, что шпионы планировали саботаж военных, ядерных и инфраструктурных объектов Ирана.

Ранее во вторник, официальный представитель иранского Верховного суда Голям Хосейн Эсмаили, сообщил, что двое граждан Ирана приговорены к десяти годам тюремного заключению по обвинению в шпионаже.

По его словам, в последнее время задержаны 5 шпионов. Они работали в двух министерствах — иностранных дел и промышленности, в компаниях, занимающихся производством оборудования для энергетических предприятий, а также в Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ).

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