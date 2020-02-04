4 февр. 2020 г., 12:55
Journalist ID: 2388
News Code: 83660318
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Шпион ЦРУ приговорен к смертной казни

Шпион ЦРУ приговорен к смертной казни

Тегеран, 4 февраля, ИРНА - Шпион ЦРУ Амир Рахимпур, предоставивший иранскую ядерную разведку в США, был идентифицирован и приговорен к смертной казни, как сообщил представитель судебной власти Ирана Голам Хосейн Эсмаили.

«Находясь в контакте со спецслужбами, этот человек получил большую зарплату в качестве вознаграждения и попытался предоставить американской разведке некоторую ядерную информацию Исламской Республики Иран»,- сказал он.

«Примером враждебности Америки к Исламской Республике является навязывание войны Исламской Республике Иран, которая, как мы полагаем, была навязана американцами в ходе восьмилетней войны с Ираком в дополнение к военной атаке на пустыню Табас и нанесению удара по пассажирскому авиалайнеру Ирана. Санкции и мученическая генерала Касима Сулеймани являются другими примерами такой враждебности», - добавил он.

«Наша разведка привела к тому, что американских и сионистских шпионов идентифицируются один за другим, особенно после обнарудения разведывательной деятельности США в прошлом году», - сказал он.

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