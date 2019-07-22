В Иране арестовали 17 шпионов ЦРУ

Представитель министерства разведки Ирана заявил, что арестованные шпионы работали в критически важных для страны секторах экономической, ядерной, военной и кибер-пространственной областях или в частных центрах, связанных с этими секторами.

По его словам, ЦРУ удалось привлечь некоторых из шпионов обещаниями хорошей работы в США, возможностью переехать в США и деньгами, но ни одно из этих обещаний не было реализовано.

20 июня Иран сбил беспилотный разведывательный аппарат США из-за вторжения в воздушное пространство страны.

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