Правительство Ирана рассмотрит «Законопроект о контрсанкциях»

В рамках противодействия жестоким международным и санкциям против Ирана и оказания поддержки жертв ограничительных мер и снижения их воздействия на народ вице-президент по правовым вопросам представил правительству проект «Законопроекта о контрсанкциях» для рассмотрения и одобрения кабмином.

После победы Исламской революции враги ввели различные односторонние и международные санкции против Ирана. К ним относятся финансовые санкции, такие как заморозка активов страны в американских и международных банках, запрет на торговлю с Ираном, а также запрет на любые сделки по развитию иранской нефтяной промышленности и экспорту нефти.

Законопроект быть разработан для того, чтобы нейтрализовать влияние санкций на внешнюю торговлю и защитить иранских граждан, пострадавших от санкций.

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