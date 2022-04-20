20 апр. 2022 г., 21:27
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Правительство Ирана рассмотрит «Законопроект о контрсанкциях»

Правительство Ирана рассмотрит «Законопроект о контрсанкциях»

Тегеран, 20 апреля. ИРНА — Вице-президент Ирана по правовым вопросам  в среду Представил «законопроект о контрсанкциях» правительству для рассмотрения и утверждения кабинетом министров.

В рамках противодействия жестоким международным и санкциям против Ирана и оказания поддержки жертв ограничительных мер и снижения их воздействия на народ вице-президент по правовым вопросам представил правительству проект «Законопроекта о контрсанкциях» для рассмотрения и одобрения кабмином.

После победы Исламской революции враги ввели различные односторонние и международные санкции против Ирана. К ним относятся финансовые санкции, такие как заморозка активов страны в американских и международных банках, запрет на торговлю с Ираном, а также запрет на любые сделки по развитию иранской нефтяной промышленности и экспорту нефти.

Законопроект быть разработан для того, чтобы нейтрализовать влияние санкций на внешнюю торговлю и защитить иранских граждан, пострадавших от санкций.

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