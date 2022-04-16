Министр финансов Ирана отменил свой визит в США

Это уже очередной раз, когда США не выдают визы делегациям разных стран в для участия в таких международных мероприятиях и не выполняют свои обязательства в этом отношении.

Размещение некоторых международных организации и учреждений на территории США дало стране обоснование злоупотребить ситуацией, чтобы не выдавать визы делегациям некоторых стран.

Злоупотребление США международными институтами не ограничилось этим делом, в то время как они помешали Ирану использовать свои права в международных институтах, введя незаконные санкции.