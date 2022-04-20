20 апр. 2022 г., 12:34
Journalist ID: 2177
News Code: 84726102
0 Persons
T T

Tags

Мосбиржа проводит консультации с биржевой инфраструктурой Ирана

Мосбиржа проводит консультации с биржевой инфраструктурой Ирана

Тегеран, 20 апреля. ИРНА — Московская биржа проводит консультации с представителями биржевой инфраструктуры Ирана, рассказал управляющий директор департамента развития бизнеса Московской биржи Кирилл Пестов, выступая на конференции Finfin 2022, передает ТАСС.

"Буквально неделю назад я встречался с представителями биржевой инфраструктуры Ирана. Приезжали представители центрального депозитария, он же является центральным контрагентом для всех бирж, которые есть в Иране", - сказал он.

Пестов напомнил, что иранский рынок полностью "замкнут на себе" в условиях сорокалетних санкций. "Что показал опыт Ирана: там обращаются более 600 компаний. При населении более 80 миллионов человек порядка 50 миллионов граждан Ирана имеют брокерские счета", - сообщил добавив, что крупнейшая биржа в Иране - это Тегеранская фондовая биржа.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram

Tags

Похожие новости

Your Comment

You are replying to: .
captcha