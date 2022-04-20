Мосбиржа проводит консультации с биржевой инфраструктурой Ирана

"Буквально неделю назад я встречался с представителями биржевой инфраструктуры Ирана. Приезжали представители центрального депозитария, он же является центральным контрагентом для всех бирж, которые есть в Иране", - сказал он.

Пестов напомнил, что иранский рынок полностью "замкнут на себе" в условиях сорокалетних санкций. "Что показал опыт Ирана: там обращаются более 600 компаний. При населении более 80 миллионов человек порядка 50 миллионов граждан Ирана имеют брокерские счета", - сообщил добавив, что крупнейшая биржа в Иране - это Тегеранская фондовая биржа.

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