Meta заблокировала страницу иранского телеканала «iFilm2» в Facebook

«В наши дни онлайн-цензура стала новой нормой. Сегодня компания Meta заблокировала страницу нашего развлекательного телеканала «iFilm2», которая фокусируется на Афганистане как раз тогда, когда некоторые пытаются разжечь рознь между двумя народами. Страница была второй по популярности в Афганистане», написал Норузи в Twitter.
Телеканал Ifilm2 транслирует иранские сериалы и фильмы для персоязычной неиранской аудитории, особенно в Афганистане и Таджикистане.
Тегеран, 17 апреля, ИРНА - Замглавы Голоса Исламской республики Ирана (ВИРИ) по зарубежным делам Ахмад Норузи раскритиковал компанию Meta за блокировку страницы иранского телеканала «iFilm2» в Facebook.
«В наши дни онлайн-цензура стала новой нормой. Сегодня компания Meta заблокировала страницу нашего развлекательного телеканала «iFilm2», которая фокусируется на Афганистане как раз тогда, когда некоторые пытаются разжечь рознь между двумя народами. Страница была второй по популярности в Афганистане», написал Норузи в Twitter.
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