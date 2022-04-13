13 апр. 2022 г., 08:12
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Иран пожаловался на Афганистан за неспособность обеспечить безопасность иранских дипломатических миссий

Иран пожаловался на Афганистан за неспособность обеспечить безопасность иранских дипломатических миссий

Тегеран, 13 апреля. ИРНА — Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян пожаловался на неспособность афганского правительства обеспечить безопасность посольства Ирана в Кабуле и дипломатических миссий страны в других городах этой страны.

Амир Абдоллахиян сделал это заявление в отдельных телефонных разговорах с послом Ирана в Кабуле и генконсулом страны в Герате, чтобы убедиться, что весь персонал, работающий там, жив и здоров после собрания перед иранскими представительствами в стране.

Глава иранского МИД указал на свою недавнюю встречу в Китай с исполняющим обязанности министра иностранных дел Афганистана и сказал, что правящее правительство Афганистана должно взять на себя ответственность за обеспечение безопасности иранских миссий в Афганистане.

Министр иностранных дел заявил, что и Иран, и Афганистан должны проявлять бдительность в отношении заговоров, вынашиваемых общими врагами.

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