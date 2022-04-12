12 апр. 2022 г., 17:02
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МВД Ирана назвал события в Герате и Кабуле заговором врагов против двух стран

МВД Ирана назвал события в Герате и Кабуле заговором врагов против двух стран

Тегеран, 12 апреля, ИРНА – Министр внутренних дел Ирана Вахид Амири заявил, что ход событий в Герате и Кабуле, Афганистан, показывает попытки врагов, чтобы сорвать отношения между двумя странами.

Вахиди заявил об этом после заседания оперативного штаба Национального комитета по борьбе с коронавирусом во вторник.

Комментируя произошедшее в последние дни в афганских городах Герат и Кабул, министр внутренних дел предостерег от попыток врагов и их планов сорвать отношения между соседними странами Ираном и Афганистаном.

«Иранцы всегда тепло принимали афганцев и действия группы афганцев в Герате и Кабуле неприемлемы. Без сомнения эти действия управляются врагами и афганские лица должны следить за этим и их предупреждать», - отметил он.

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