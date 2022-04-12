МВД Ирана назвал события в Герате и Кабуле заговором врагов против двух стран

Вахиди заявил об этом после заседания оперативного штаба Национального комитета по борьбе с коронавирусом во вторник.

Комментируя произошедшее в последние дни в афганских городах Герат и Кабул, министр внутренних дел предостерег от попыток врагов и их планов сорвать отношения между соседними странами Ираном и Афганистаном.

«Иранцы всегда тепло принимали афганцев и действия группы афганцев в Герате и Кабуле неприемлемы. Без сомнения эти действия управляются врагами и афганские лица должны следить за этим и их предупреждать», - отметил он.