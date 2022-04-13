Иранские девушки заняли 4-е и 5-е места на кубке мира по стрельбе в Бразилии

Хание Ростамиян и Гольнуш Себгатоллахи вышли в финал соревнований по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров, а потом заняли 4-е и 5-е места.

Ранее, иранец Саджад Пурхоссейни также занял 5-е место в данной категории.

Смешанная команда по стрельбе из пневматического пистолета, в составе которой Махьяр Седагат и Фатеме Карамзаде, вышла в финал соревнований и сегодня борется за бронзовую медаль.

Кубок мира по стрельбе из пистолета и винтовки среди женщин и мужчин 9-19 апреля проходит в Бразилии, Рио-де-Жанейро.

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