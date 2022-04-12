12 апр. 2022 г., 09:05
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Иран назвал «Стратегический документ ядерной промышленности» ключевым шагом к устранению препятствий

Иран назвал «Стратегический документ ядерной промышленности» ключевым шагом к устранению препятствий

Тегеран, 12 апреля, ИРНА – Глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами заявил, что, представив «Стратегический документ ядерной промышленности», страна предприняла эффективные шаги на следующие 20 лет в целях устранения барьеров и продвижения стратегических задач атомной отрасли.

«Одновременно с 19-й годовщиной появления ядерной технологии в стране были представлены 9 достижений в таких сферах, радиофармацевтическая промышленность, плазменные и промышленные лазерные системы, а также системы управления и визуализации», - написал он на своей странице в Twitter.

Он также отметил, что с представлением этого документа будут устранены барьеры и появляются продвижения стратегических задач атомной отрасли.

Ранее, выступая на церемонии по случаю Национального дня ядерных технологий в Иране, на котором присутствовал президент Эбрахим Раиси, Эслами сказал, что ОАЭИ удалось подготовить «Всеобъемлющий стратегический документ по развитию атомной промышленности» на следующие два десятилетия в сотрудничестве с группой иранских экспертов.

Он также сообщил, что подготовлены документы по развитию человеческих ресурсов, разработке применения радиации с целью охвата всей отечественной продукции и развитию атомной энергетики, включая программу создания 1000 мегаватт атомной энергетики в указанные сроки.

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