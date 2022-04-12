Иран назвал «Стратегический документ ядерной промышленности» ключевым шагом к устранению препятствий

«Одновременно с 19-й годовщиной появления ядерной технологии в стране были представлены 9 достижений в таких сферах, радиофармацевтическая промышленность, плазменные и промышленные лазерные системы, а также системы управления и визуализации», - написал он на своей странице в Twitter.

Он также отметил, что с представлением этого документа будут устранены барьеры и появляются продвижения стратегических задач атомной отрасли.

Ранее, выступая на церемонии по случаю Национального дня ядерных технологий в Иране, на котором присутствовал президент Эбрахим Раиси, Эслами сказал, что ОАЭИ удалось подготовить «Всеобъемлющий стратегический документ по развитию атомной промышленности» на следующие два десятилетия в сотрудничестве с группой иранских экспертов.

Он также сообщил, что подготовлены документы по развитию человеческих ресурсов, разработке применения радиации с целью охвата всей отечественной продукции и развитию атомной энергетики, включая программу создания 1000 мегаватт атомной энергетики в указанные сроки.