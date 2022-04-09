Иран подчеркнул необходимость полного прорыва блокады в Йемене

Министр иностранных дел Ирана и его кувейтский коллега Ахмед Насер ас-Сабах в пятницу обсудили двусторонние отношения и региональные и международные события.
Амир Абдоллахиян выразил готовность Ирана к развитию двусторонних отношений и проведению регионального диалога с Кувейтом. «Исламская Республика Иран в рамках политики расширения всеобщих связей с соседями призывает к практическому региональному взаимодействию. Региональное взаимодействие в интересах безопасности, развития и прогресса», отметил иранский министр.
Указав на установление временного режима прекращения огня в Йемене, глава внешнеполитического ведомства Ирана заявил, что Тегеран призывает к снятию блокады и поставками гумпомощи в страну.
Кувейт полен решимости расширять отношения с Ираном
Ахмед Насер ас-Сабах в этом телефонном разговоре заявил о готовности Кувейта к развитию отношений с Ираном.
Он выразил надежду, что продолжение режима прекращения огня подготовит почву для проведения межйеменских переговоров.
В ответ на необходимость определения водной границы и разработки совместных месторождений он заявил о готовности Кувейта возобновить правовые переговоры между двумя странами.
Тегеран, 9 апреля, ИРНА – Исламская Республика Иран приветствует прекращение огня в Йемене, подчеркнув необходимость полного прорыва человеческой блокады в стране. Об этом заявил глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян.
Министр иностранных дел Ирана и его кувейтский коллега Ахмед Насер ас-Сабах в пятницу обсудили двусторонние отношения и региональные и международные события.
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