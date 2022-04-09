Иран подчеркнул необходимость полного прорыва блокады в Йемене

Министр иностранных дел Ирана и его кувейтский коллега Ахмед Насер ас-Сабах в пятницу обсудили двусторонние отношения и региональные и международные события.

Амир Абдоллахиян выразил готовность Ирана к развитию двусторонних отношений и проведению регионального диалога с Кувейтом. «Исламская Республика Иран в рамках политики расширения всеобщих связей с соседями призывает к практическому региональному взаимодействию. Региональное взаимодействие в интересах безопасности, развития и прогресса», отметил иранский министр.

Указав на установление временного режима прекращения огня в Йемене, глава внешнеполитического ведомства Ирана заявил, что Тегеран призывает к снятию блокады и поставками гумпомощи в страну.

Кувейт полен решимости расширять отношения с Ираном



Ахмед Насер ас-Сабах в этом телефонном разговоре заявил о готовности Кувейта к развитию отношений с Ираном.

Он выразил надежду, что продолжение режима прекращения огня подготовит почву для проведения межйеменских переговоров.

В ответ на необходимость определения водной границы и разработки совместных месторождений он заявил о готовности Кувейта возобновить правовые переговоры между двумя странами.