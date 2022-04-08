В Иране прогнозировали подъем экспорта на $100 млрд на 2022 год

Как прогнозировали в торгов-промышленной палате Ирана существующий объем экспорта товаров из Ирана за рубеж не соответствует потенциалам страны и при обращении внимания на внутренние возможности и правильном использовании всех механизмов и средств легко можно достичь $100 млрд в сфере экспорта и на следующий этап даже $200 млрд.