В Иране прогнозировали подъем экспорта на $100 млрд на 2022 год

Как прогнозировали в торгов-промышленной палате Ирана существующий объем экспорта товаров из Ирана за рубеж не соответствует потенциалам страны и при обращении внимания на внутренние возможности и правильном использовании всех механизмов и средств легко можно достичь $100 млрд в сфере экспорта и на следующий этап даже $200 млрд.
Тегеран, 8 апреля, ИРНА - Торгово-промышленная палата Ирана объявила, что на 2022 года возможен подъем экспорта ненефтяных товаров на $100 млрд.
Похожие новости
-
Экспорт нефти из Ирана вырос на 40%
Тегеран, 3 апреля, ИРНА – Мощности Ирана по добыче нефти достигли досанкционного уровня, и…
-
Иран изучает вопрос открытия диппредставительства в Екатеринбурге
Тегеран, 24 марта. ИРНА — Иран изучает вопрос открытия в Екатеринбурге своего дипломатического…
-
Экспорт продукции горнодобывающей промышленности попробовал рост на 79 % в прошлом году
Тегеран, 21 марта, ИРНА - Экспорт продукции горнодобывающей промышленности из Ирана попробовал…
Your Comment