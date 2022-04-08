8 апр. 2022 г., 17:24
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News Code: 84709242
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В Иране прогнозировали подъем экспорта на $100 млрд на 2022 год

В Иране прогнозировали подъем экспорта на $100 млрд на 2022 год

Тегеран, 8 апреля, ИРНА - Торгово-промышленная палата Ирана объявила, что на 2022 года возможен подъем экспорта ненефтяных товаров на $100 млрд.

Как прогнозировали в торгов-промышленной палате Ирана существующий объем экспорта товаров из Ирана за рубеж не соответствует потенциалам страны и при обращении внимания на внутренние возможности и правильном использовании всех механизмов и средств легко можно достичь $100 млрд в сфере экспорта и на следующий этап даже $200 млрд.

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