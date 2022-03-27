В Нидерландах прошла акция протеста перед саудовским посольством

Несущие плакаты с надписью «Остановите репрессию в Саудовской Аравии», участники акции протеста осудили акт саудовского режима и продемонстрировали фотографии жертв перед посольством Саудовской Аравии.

Участники акции скандировали лозунги против режима Саудовской Аравии, призвав к прекращению убийства невинных людей в стране.

За последние годы прошли многие акции протеста в Нидерландах против действий Эр-Рияда, в том числе установка символического знака улицы Джамаля Хашогги перед посольством страны



Напомним,12 марта в Саудовской Аравии казнили 81 человека, в том числе 41 шиита.