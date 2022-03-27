27 мар. 2022 г., 13:03
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В Нидерландах прошла акция протеста перед саудовским посольством

В Нидерландах прошла акция протеста перед саудовским посольством

Тегеран, 27 марта, ИРНА – Группа правозащитников в субботу собрались перед посольством Саудовской Аравии в Гааге в знак протеста против казни 81 человека в Эр-Рияде.

Несущие плакаты с надписью «Остановите репрессию в Саудовской Аравии», участники акции протеста осудили акт саудовского режима и продемонстрировали фотографии жертв перед посольством Саудовской Аравии.
Участники акции скандировали лозунги против режима Саудовской Аравии, призвав к прекращению убийства невинных людей в стране.
За последние годы прошли многие акции протеста в Нидерландах против действий Эр-Рияда, в том числе установка символического знака улицы Джамаля Хашогги перед посольством страны

В Нидерландах прошла акция протеста перед саудовским посольством
Напомним,12 марта в Саудовской Аравии казнили 81 человека, в том числе 41 шиита.

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