Льюис Хэмилтон высказался о правах человека и смертной казни в Саудовской Аравии

Он во время пятничной пресс-конференции перед Гран-при Саудовской Аравии признался, что его по-прежнему не устраивает ситуация с соблюдением прав человека в этой стране. В частности, Хэмилтон прокомментировал ситуацию со смертной казнью: 12 марта в Саудовской Аравии казнили 81 человека, в том числе 41 шиита.



«Просто невероятно слышать про некоторые истории. Например, я слышал, что мне послали письмо от 14-летнего приговорённого к смертной казни. Когда тебе 14, ты вообще не знаешь, чем, чёрт возьми, занимаешься в жизни.



Но мы не решаем, куда ехать. У нас есть лишь возможность попробовать сделать то, что в наших силах, пока мы здесь. В конечном счёте проводить изменения — это ответственность властей. И мы не видим достаточных изменений. Нам нужно видеть большее», — приводит слова Хэмилтона BBC.