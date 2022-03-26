Льюис Хэмилтон высказался о правах человека и смертной казни в Саудовской Аравии

Он во время пятничной пресс-конференции перед Гран-при Саудовской Аравии признался, что его по-прежнему не устраивает ситуация с соблюдением прав человека в этой стране. В частности, Хэмилтон прокомментировал ситуацию со смертной казнью: 12 марта в Саудовской Аравии казнили 81 человека, в том числе 41 шиита.
«Просто невероятно слышать про некоторые истории. Например, я слышал, что мне послали письмо от 14-летнего приговорённого к смертной казни. Когда тебе 14, ты вообще не знаешь, чем, чёрт возьми, занимаешься в жизни.
Но мы не решаем, куда ехать. У нас есть лишь возможность попробовать сделать то, что в наших силах, пока мы здесь. В конечном счёте проводить изменения — это ответственность властей. И мы не видим достаточных изменений. Нам нужно видеть большее», — приводит слова Хэмилтона BBC.
Тегеран, 26 марта, Тегеран -Британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон назвал невероятной ситуацию с правам человека в Саудовской Аравии.
Он во время пятничной пресс-конференции перед Гран-при Саудовской Аравии признался, что его по-прежнему не устраивает ситуация с соблюдением прав человека в этой стране. В частности, Хэмилтон прокомментировал ситуацию со смертной казнью: 12 марта в Саудовской Аравии казнили 81 человека, в том числе 41 шиита.
Похожие новости
-
В Иране назвали Саудовскую Аравию одним из основных нарушителей прав человека
Тегеран, 20 марта, ИРНА – Преподаватели Технологического университета имени Шарифа осудили…
-
Верховный комиссар ООН решительно осудила массовую казнь в Саудовской Аравии
Тегеран, 15 марта, ИРНА - Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет в понедельник…
Your Comment