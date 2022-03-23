23 мар. 2022 г., 17:30
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КСИР пригрозил Израиль местью

КСИР пригрозил Израиль местью

Тегеран, 23 марта, ИРНА - Главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), генерал-майор Хосейн Салами пригрозил Израиль местью за кровь мучеников.

При этом Салами заявил, что «мы проводим не только церемонию памяти мучеников, но и отомстим. Это действенное сообщение и если враг не извлечет уроков из событий, тогда попробует наши удары».

Он также заявил, что стратегии врага сделают более сильными КСИР.

«Белый дом признал, что стратегии и введенные санкции против КСИР сделали его более сильными и такое признание с их стороны лучшее суждение», - добавил он.

По словам Салами, Иран спустя 8 лет войны с Ираком, санкции, политическую изоляцию, психологическое вторжение и многолетние операции путем СМИ, смог противостоять врагу и их власть на грани падения.

Twitter: @irnarussian
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