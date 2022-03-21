21 мар. 2022 г., 09:01
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ВС Йемена сообщили подробности новой волны нападений в Саудовской Аравии

ВС Йемена сообщили подробности новой волны нападений в Саудовской Аравии

Тегеран, 21 марта, ИРНА – Представитель Вооруженные силы Йемена Яхя Сари объявили о новой волне нападений в тылу Саудовской Аравии, нацеленных на чувствительные районы в Джидде и Джизане.

Представитель Вооруженных сил Йемена бригадный генерал Яхя Сари заявил о начале третьего этапа операции по прорыву второй осады, целью которой была компания Aramco в Джидде и жизненно важные объекты в Джизане.

Он отметил, что третий этап операции по прорыву второй осады была проведена с использованием баллистических ракет и крылатыми ракетами модели Кудс 2, и операция успешно достигла своих целей.

«Мы уже начали наносить целенаправленные удары по целям операций по прорыву осады, и, полагаясь на Бога, мы без колебаний расширим цели на следующем этапе», - сказал Сари.

Twitter: @irnarussian
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