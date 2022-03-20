20 мар. 2022 г., 17:32
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Последние данные о ситуации с коронавирусом в Иране

Последние данные о ситуации с коронавирусом в Иране

Тегеран, 20 марта, ИРНА - Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 7 145 033 человека. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и медицинского образования Ирана.

«С начала вспышки коронавируса в Иране зафиксированы 6 882 521 случай выздоровления среди заразившихся», говорится в сообщении Министерства здравоохранения.

На данный момент 63 759 258 человек получили первую дозу вакцины от коронавируса, 56 562 086 человек - вторую дозу, 25 725 052 человека - третью дозу. С начала вакцинации в стране применены 146 046 396 доз вакцины против COVID-19.

Еще около 60 иранцев умерли от коронавирусной болезни (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 139 610 человек.

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