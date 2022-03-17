Посол Никарагуа: Я сделал прививку «Беркат» от коронавируса и не было никаких побочных эффектов

Сегодня на церемонии Никарагуа подписал соглашение с Ираном о поставке иранской вакцины «Барекат» от COVID-19 в страну.

Соглашение было подписано на официальной церемонии, на которой присутствовали посол Никарагуа и заместитель министра здравоохранения д-р Никнам.

При этом он сказал, что «в прошлом году я получил вакцину «Барекат» от COVID-19, и не было побочных эффектов. Через три месяца я сделал тест и понял о своем высоком уровне иммунитета. У нашего правительства есть большое желание развивать эти отношения».

Twitter: @irnarussian

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