17 мар. 2022 г., 16:51
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Посол Никарагуа: Я сделал прививку «Беркат» от коронавируса и не было никаких побочных эффектов

Посол Никарагуа: Я сделал прививку «Беркат» от коронавируса и не было никаких побочных эффектов

Тегеран, 17 марта, ИРНА – Посол Никарагуа Ленин Браво заявил, что после получения иранкой вакцины «Беркат» в прошлом году у него не было никаких побочных эффектов.

Сегодня на церемонии Никарагуа подписал соглашение с Ираном о поставке иранской вакцины «Барекат» от COVID-19 в страну.

Соглашение было подписано на официальной церемонии, на которой присутствовали посол Никарагуа и заместитель министра здравоохранения д-р Никнам.

При этом он сказал, что «в прошлом году я получил вакцину «Барекат» от COVID-19, и не было побочных эффектов. Через три месяца я сделал тест и понял о своем высоком уровне иммунитета. У нашего правительства есть большое желание развивать эти отношения».

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