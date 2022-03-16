16 мар. 2022 г., 18:37
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Внешняя политика основана на укреплении дружбы и единства в регионе

Внешняя политика основана на укреплении дружбы и единства в регионе

Тегеран, 16 марта. ИРНА — Внешняя политика правительства президента Ирана Эбрахима Раиси основана на укреплении дружбы и единства в регионе. Об этом заявил в среду официальный представитель иранского МИД.

Официальный представитель МИД принял участие в дипломатическом празднике «Новруз», в котором приняли участие послы ряда иностранных государств.

"Навруз празднуется на иранское плато тысячи лет и среди племен народов и общих цивилизаций", сказал он и поздравив участников церемонии с наступающим Новым иранским годом.

"Дипломатический праздник «Навруз 1401 года» состоялся в присутствии министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахияна, послов и дипломатов ряда иностранных государств в дипломатическом клубе Министерства иностранных дел в Тегеране.

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