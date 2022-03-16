Праздник «Новруз» с участием послов иностранных государств

"Дипломатический праздник «Навруз 1401 года» состоялся в присутствии министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахияна, послов и дипломатов ряда иностранных государств в дипломатическом клубе Министерства иностранных дел в Тегеране", говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Ирана.

На церемонии присутствовал ряд послов и дипломатов из Китая, России, Турции, Франции, Индии, Австралии и др.