Праздник «Новруз» с участием послов иностранных государств

"Дипломатический праздник «Навруз 1401 года» состоялся в присутствии министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахияна, послов и дипломатов ряда иностранных государств в дипломатическом клубе Министерства иностранных дел в Тегеране", говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Ирана.
На церемонии присутствовал ряд послов и дипломатов из Китая, России, Турции, Франции, Индии, Австралии и др.
Тегеран, 16 марта. ИРНА — Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян принял участие в дипломатическом празднике «Новруз», в котором приняли участие послы ряда иностранных государств.
"Дипломатический праздник «Навруз 1401 года» состоялся в присутствии министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахияна, послов и дипломатов ряда иностранных государств в дипломатическом клубе Министерства иностранных дел в Тегеране", говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Ирана.
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