Церемония встречи Нового года (Новруза) в Хамедане

Новруз значит «новый день» — это праздник прихода весны по астрономическому солнечному календарю у иранских и тюркских народов. Новруз является национальной традицией, не имеющей прямого отношения к исламским обычаям.
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