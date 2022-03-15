15 мар. 2022 г., 18:05
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Церемония встречи Нового года (Новруза) в Хамедане

Новруз значит «новый день» — это праздник прихода весны по астрономическому солнечному календарю у иранских и тюркских народов. Новруз является национальной традицией, не имеющей прямого отношения к исламским обычаям.

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