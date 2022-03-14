14 мар. 2022 г., 14:35
Journalist ID: 2177
News Code: 84683772
0 Persons

Tags

Тегеран под новый год украсили огромными цветными яйцами

Иранскую столицу к новому году — Новрузу — украсили огромными цветными яйцами.

Похожие новости

Your Comment

You are replying to: .
captcha