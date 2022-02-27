Уникальные туристические достопримечательности в Казвине

Национальный штаб по борьбе с коронавирусными заболеваниями Ирана недавно заявил, что люди, прошедшие полную вакцинацию, могут путешествовать в различные города и провинции страны; конечно, разрешение зависит от ситуации с пандемией коронавируса во время праздников Новруз.

По мере приближения новогодних праздников многие иранцы планируют поездки на Новруз. После двух лет страданий от последствий коронавируса, те, кто хочет путешествовать, задумываются о месте назначения своего тура.

Провинция Казвин расположена недалеко от таких многолюдных городов, как Тегеран и Карадж, поэтому наличие различных туристических достопримечательностей превращает провинцию в потенциальное место отдыха в предстоящие праздники в Иране.

Город Казвин обладает многочисленными историческими достопримечательностями. Некоторые из них относятся к эпохе Сававидов или более раннему периоду.

Караван-сарай Са'д аль-Салтанех - это большое здание, расположенное в городе Казвин, которое относится к эпохе Каджаров и является одним из наиболее хорошо сохранившихся караван-сараев Ирана. В караван-сарае Са'д аль-Салтанех туристы могут осмотреть историческую архитектуру, а также приобрести сувениры, например, ремесленные изделия из Казвина.

Гробница четырех пророков (Чахар Анбия) - священный памятник, расположенный в западной части дворца Чехель Сотун в Казвине. Люди верят, что в этом месте были похоронены четыре пророка Бани Израиль по имени Салам, Салом, Сахули и Ахалия. Здание святилища относится к эпохе Сефевидов. Недалеко от усыпальницы находится правительственная структура Сефевидов.

Традиционный сад Казвина - еще одна важная туристическая достопримечательность, расположенная в южной части провинции Казвин. Площадь сада составляет более 2500 гектаров, и много лет назад он окружал город Казвин. Традиционный сад Казвина входит в список национальных памятников Ирана и является кандидатом на включение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Мечеть Джамех в Казвине - одна из старейших мечетей Ирана, которая является общинной мечетью Казвина. Мечеть сохранилась, несмотря на то, что ее возраст насчитывает более 1 000 лет и ущерб, нанесенный мечети после монгольского нашествия.

Ворота Дарб Кушк - исторические ворота в Казвине, которые являются одними из двух единственных сохранившихся городских ворот Казвина. Тысячелетние ворота были отремонтированы и облицованы плиткой в 1879 году.

Сардар-е Бозорг Аб Анбар - водохранилище, построенное из декоративного кирпича и черепицы в 1812 году. Это самое большое однокупольное водохранилище в Иране.

Церковь Кантор - русская православная церковь в Казвине. Церковь была построена русскими во время Второй мировой войны, но сегодня она не имеет религиозного назначения и сохраняется как памятник.